Epitaciolândia e cinco municípios do Acre são beneficiados com emendas de Rocha

Major Rocha viabiliza quase R$ 1 milhão em emendas parlamentares para a saúde de seis municípios

O deputado federal Major Rocha (PSDB) conseguiu nos últimos dias liberar seis emendas parlamentares e carrear recursos para um igual número de cidade acreanas. Ao todo, foram R$ 920 mil em recursos específicos para serem investidos na saúde básica das cidades e, destes, uma parte pode ser utilizada na compra de medicamentos.

As cidades beneficiadas são: Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo, Capixaba, Epitaciolândia e Manoel Urbano. O deputado Rocha destacou apenas do fato do “empenho” ser o reconhecimento do projeto e promessa de pagamento.

Os recursos são oriundos do Piso da Atenção Básica” (PAB) da Saúde. Estes recursos têm um limite definido pelo Ministério da Saúde limitado de acordo com a população do Município.

O dinheiro do PAB Saúde permite a compra de medicamentos e o custeio de programas de prevenção de endemias nos municípios, executores das ações. “Recursos para a atenção básica de saúde representam investimentos com reflexos diretos na vidas das pessoas. É um alento para o povo que busca os postos de saúde em busca de tratamento para suas enfermidades”, disse Rocha.

Lembrando que os recursos para o PAB saúde têm um limite definido pelo Ministério de acordo com a população do Município. PAB Saúde permite compra de medicamentos e custeio de programas de prevenção a endemias.

Cidade Valor (R$ 1,00) Tarauacá 280.000,00 Santa Rosa do Purus 50.000,00 Marechal Thaumaturgo 150.000,00 Capixaba 120.000,00 Epitaciolândia 200.000,00 Manoel Urbano 120.000,00 Total 920.000,00

