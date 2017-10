Epitaciolândia: Escola José Benício Moreira realiza Projeto Folclórico na Comunidade do Prata

A Prefeitura Através da SEMED Epitaciolândia realizou neste sábado dia (7) a primeira feira folclórica na comunidade do Prata na escola José Benício Moreira, o Evento contou com as presenças do Prefeito Tião Flores, Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino, assessores e coordenadores.

Na Culminância do Projeto a escola fez apresentações de dança da sereia, a dança do boto, gospel, lenda do saci e da mandioca. Além disso, teve apresentação de quadrilha e venda de comidas típicas preparada pelas mães e professores do Asa da Florestania.

A equipe organizadora do evento 1ª Feira Folclórica da escola, agradece a todos os que de forma direta ou indireta contribuíram com a realização do evento. Um agradecimento especial a todos os patrocinadores.

O secretário Cleomar fala a nossa reportagem.

Veja o vídeo:

Comentários