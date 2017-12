Epitaciolândia faz reabertura do Ramal do Gildeon e garante tráfego para dezenas de famílias

Atendendo ao pedido da comunidade e dos vereadores da base de apoio a Gestão do Prefeito Tião Flores, a prefeitura fez a reabertura do Ramal do Gildeon que fica atrás da Pausada Laurian em Epitaciolândia, o trecho com cerca de 4 quilômetros estava bastante precário, em alguns pontos intrafegável por causa de ladeiras e atoleiros.

Após uma conversa com vereadores e a própria comunidade o prefeito Tião Flores autorizou a Secretaria de Obras a fazer a reabertura do ramal, abertura de valas para escoamento de águas e empiçarramento nas ladeiras, além disso, a prefeitura está construindo uma ponte em madeira para garantir que produtores de leite possam trazer até cidade sua produção para abastecer os mercados locais.

Os vereadores Kaki (PSB) e Dino Castelo (PMDB) visitaram a obra e a aprovaram os serviços executados pela prefeitura. Vê a reportagem em vídeo



