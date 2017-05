Epitaciolândia inicia várias frentes de trabalho com a chegada do verão

Com a chegada do verão amazo6onico na fronteira, a prefeitura municipal de Epitaciolândia, iniciou várias frentes de serviços para beneficiar a população epitaciolandense. A atual gestão está levando melhoramentos de ruas em vários bairros da cidade como; instalação de bueiros no Bairro Liberdade, José Hassem, melhoramento de acesso em vários ramais para dar melhor trafegabilidade para o homem do campo, construção de pontes, operação tapa buraco e iluminação pública nos bairros de Epitaciolândia.

Neste pacote de obras, estão a construção de duas unidades de saúde para atender os moradores do bairro Liberdade e José Hassem. Algumas dessas, estão sendo realizadas com recurso próprio outras são graças a convênio com o Governo do Estado do Acre e Governo Federal.

Segundo o prefeito Tião Flores, mais recursos virão para realizar outras obras em prol da população de Epitaciolândia, como por exemplo; Quase dois milhões de reais para melhorar o estádio de futebol Antonio Araújo Lopes e algumas quadras de esportes nos bairros.

Destacou que essas obras estarão acontecendo graças a emendas do Deputado Federal Cesar Messias que também vai ajudar o município, do senador Sergio Petecão e outros parlamentares, finalizou o prefeito.

Veja vídeo reportagem com Almir Andrade.

