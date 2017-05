Epitaciolândia oferece carinho e grande festa para mães

Alexandre Lima, com Marcus José

Um grande momento recheado com carinho, afeto e amor, foi realizado no Clube Guaritas, localizado na cidade de Epitaciolândia, organizado pelo prefeito Tião Flores (PSB) e toda sua equipe. O convite feito para as mães, foi atendido e espaço ficou lotado.

Centenas de mães de toda as idades foram almoçar com prefeito e sua equipe, além de participar de sorteios de brindes, brincadeiras e receber homenagens em poesias e cantos. “É um momento único. Quero agradecer o prefeito Tião Flores por essa iniciativa e os sorrisos expressam a felicidade de quem veio para cá”, disse a vereadora do PDT, Lucimar Monteiro de Souza, a ‘Preta’.

“Não poderíamos deixar de presentar as mães epitaciolandenses. É a mulher mais importante de nossa vida e essa festa vamos estar realizando eventos dessa forma. A presença de tantas mães e convidados está demonstrando o carinho por nossa equipe que está empenhada em fazer o melhor por nossa cidade e estou muito feliz em poder participar junto com elas e desejar um feliz dia das mães para todas”, disse o gestor.

Já secretária de Ação Social do Município, Ana Paula Alencar, destacou a importância do evento direcionado às mães. “Este é um dos eventos que estaremos realizando eventos desse porte valorizando nossos munícipes com datas especiais. Estamos muitos felizes em ver que elas estão saindo daqui satisfeitas e tão felizes como nós”, pontuou.

Veja vídeo reportagem abaixo.

