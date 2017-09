Epitaciolândia: Prefeitura realiza audiência pública para elaboração do PPA

Visando uma gestão participativa que prioriza os anseios da população, a Prefeitura de Epitaciolândia realizou na manhã desta terça-feira, 19, a Audiência Pública para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) para o próximo quadriênio 2018-2021. A ação aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e contou com uma grande participação popular, além de autoridades locais e entidades representativas da sociedade, que contribuíram com a discussão.

A Audiência foi presidida pelo secretário de Administração, Planejamento, José Menezes Cruz (Paraguaçu), e contou com a presença do Prefeito Tião Flores, secretários Municipais, vereadores e Assessores, Autoridades civil – Militar – Eclesiástica e seus representantes.

Na Abertura o Prefeito Tião Flores falou da importância da Construção de Plano Plurianual sólido onde a comunidade civil representada vai eleger metas e prioridades para que através deste, possa elaborar bons projetos para o desenvolvimento de nosso Municio em um todo.

Nesta primeira etapa foi feito o PPA com moradores da Zona

Urbana e na próxima Sexta feira dia 22, será a vez dos moradores da Zona Rural apresentar suas propostas participativas para o quadriênio 2018-2021.

