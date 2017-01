Epitaciolândia promove campanha de Saúde para os homens

A Secretaria Municipal de Saúde ofereceu um café da manhã desta quinta-feira (12), para apresentar um Relatório com o diagnóstico Situacional das Unidade de Saúde do Município, O Secretário Adauto Sampaio juntamente com sua equipe fez um levantamento da real situação das USFs e encaminhou ao Prefeito Tião Flores para que possa ser tomadas as primeira providências em relação a limpeza, pequenas reformas e adequação para oferecer um bom atendimento a população epitaciolandense.

Ainda na área da saúde foi feito palestras sobre a Saúde do Homem, como já é de praxe todas as quintas feiras é montado uma tenda no Mercado Municipal Walter Fernandes para oferecer alguns exames rápidos, testes de diabetes, aferição de pressão arterial, consultas e orientações médicas, segundo o Secretário esse evento tem como objetivo aproximar a secretaria principalmente do homem do campo, falar de alguns assuntos como o câncer de Próstata e a prevenção ainda é encontrado algumas barreiras e tabus, por isso está sendo feito uma ampla divulgação através de orientações para que as pessoas aprendam o valor da prevenção.

O Secretário Informou ainda que nos próximos dias a secretaria estará oferendo alguns tipos de exames e tratamento odontológico para as comunidades da Zona Urbana e Rural.

