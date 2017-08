Epitaciolândia realiza 2ª formação para gestores e coordenadores de ensino e pedagógico

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Educação realizou nesta semana a segunda Formação com os Gestores, Coordenadores de Ensino e Pedagógicos das escolas de Ensino Fundamental l com o intuito de discutirem os seguintes objetivos:

Refletir sobre as ações realizadas nas escolas e suas implicações para o planejamento pedagógico, identificando o que pode contribuir para redirecioná-las, considerando as necessidades de aprendizagem de alunos e professores;

Fortalecer a relação entre a gestão da escola com a Gestão de sala de aula e aprendizagem dos alunos;

Compreender o planejamento, a observação em sala de aula e devolutivas como modalidades privilegiadasde Formação em Serviço na Escola;

Articular e consolidar as ações da equipe escolar, fortalecendo o trabalho dos Gestores, Coordenador de Ensino, Coordenadores Pedagógicos e professores, de maneira que se organizem pedagogicamente como unidade escolar.

A Formadora Pedagógica de Língua Portuguesa, professora Dária Aires, falou que foram aplicados simulados em Língua portuguesa e Matemática nos 3ºs anos e 5ºs anos nesse primeiro semestre, com base nas avaliações externas do SEAPE, e que a partir da análise desses simulados,foram identificados descritores críticos, ou seja, os alunos ainda encontram dificuldades para responderem tais questões, e essa formação veio na hora certa para que juntos possamos traçar metas e estratégias de aprendizagens com base nesses descritores e os professores desenvolverem em sala de aula , e com isso elevar cada vez mais o IDEB do ensino aqui em nosso município. Ressaltou ainda, que tanto a Secretaria Municipal de Educação quanto a Prefeitura não medem esforços para que possamos realizar essas formações para que tenhamos um retorno no futuro.

