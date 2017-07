Epitaciolândia realiza avaliação fisica e nutricional dos participantes do Projeto Saúde em movimento do NASF

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou nesta quarta-feira (19), avaliação física, nutriconal e fisioterapica dos participantes do Projeto Saúde em Movimento do Nucléo de Apoio da Saúde da Família-NASF.

O Atendimento aconteceu na Quadra da Escola Joana Ribeiro Amed e contou com a participação de aproximadamente 140 pessoas que receberam orientações sobre sua saúde fisica. As Atividades acontecem todas as segunda, quarta e sexta-feira na referida quadra e é aberta a todas as familias Epitaciolândenses.

O Professor de Educação Fisica do NASF Plácido Filho, destacou a importância de acompanhar a saúde dos participantes: “A importância é muito grande, pois a visão principal é a saúde e qualidade de vida, mais muitas mulheres buscam mais pela estética, são mais de 140 mulheres que estão buscando através do movimento a sua saúde, seu bem estar fisico e mental e o espaço está aberto para as demais pessoas que queiram participar desse Projeto aqui tem idosos, crianças, adolescentes e jovens que estão empenhados em melhorar a qualidade de vida com os exercícios fisicos”.

O Nasf é uma Equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que atuam de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes de Saúde da Familia, da atenção básica, compartilhando práticas e saberes em saúde.

Comentários