Epitaciolândia recebe emenda parlamentar no valor de 250 mil para aquisição de caçamba

Da assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia recebeu uma emenda parlamentar através do Ministério da Defesa no Valor de R$ 250.000,00 para aquisição de um caminhão caçamba.

A Proposta do convênio de N° 015202-2016 é fruto de um empenho direto do Deputado Federal César Messias do PSB/AC que juntamente com o Deputado Estadual Manoel Moraes são grandes parceiros na viabilização de Recursos na Gestão do Prefeito Tião Flores.

O Deputado César Messias também assegurou para o Município de Epitaciolândia cerca de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais), as verbas serão destinadas para implementação da Infraestrutura básica do Município, Aquisição de maquinas e Equipamentos, Melhorias sanitárias, e Apoio a Manutenção de Unidades de saúde.

