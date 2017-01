Epitaciolândia – Saúde mais perto da comunidade

Da Assessoria

Durante a manhã desta quinta-feira, dia 05, o Prefeito Tião Flores visitou a Feira dos Colonos que acontece todas as 5ª e 6ª no Mercado Municipal Walter Fernandes. O prefeito cumprimentou alguns produtores rurais e agradeceu pelo apoio recebido nas últimas eleições.

Tião Flores acompanhou ainda uma atividade da Secretaria Municipal de Saúde comandada pelo Dr. Adalto Sampaio e equipe, que ofereceu diversos serviços como aferição de pressão, teste rápido de diabetes, consultas e orientações médicas.

Segundo o Secretário, esta á uma das atividades que a Secretaria vai oferecer daqui em diante além dos atendimentos ambulatoriais e odontológicos nas Unidades de Saúde e URPA.

No período da tarde, Tião Flores viajou para capital para tratar de assuntos pertinentes a administração. Já seu vice, Raimundão, atendeu algumas pessoas em seu Gabinete e recebeu juntamente com os Secretário de Obra Marco Ribeiro, José Menezes Cruz do Planejamento e Marizete Matias, Secretária de Finanças, as chaves de uma Camionete Mitsubishi/Triton, recém adquirida com recursos próprios.

