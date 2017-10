Epitaciolândia sedia capacitação para dentistas e auxiliares com o Tema: “Pacientes com necessidades especiais”

Nos dias 18 e 19 de Outubro, Epitaciolândia foi sede do Curso de capacitação para os cirurgiães Dentistas e Auxiliares em Saúde Bucal e reuniu todos os profissionais do Alto Acre.

A atividade aconteceu na Câmara de Vereadores e foi ministrada pelo Conselho Regional de Odontologia do Acre trabalhando o Tema: “Pacientes com necessidades especiais”, com objetivo de capacitar os profissionais para realização de atendimentos clínico-odontológicos especializados e promover saúde bucal da pessoa com deficiência.

O Prefeito Tião Flores acompanhado da Secretária de Saúde Tereza Ribeiro, participou do encerramento do curso, realizando uma entrega de kit de materiais de uso permanente para os consultórios Odontológicos do município. O Investimento na compra dos materiais odontológicos foi no intuito de oferecer melhor qualidade no serviço oferecido à população.

O Prefeito ressaltou que “a capacitação se torna indispensável na melhoria da qualidade de vida de pacientes com necessidades especiais e que todos os profissionais da área precisam está aptos e capacitados para esses atendimentos“.

Comentários