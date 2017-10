Epitaciolândia – Semana especial marca comemoração do Dia das Crianças

Da Assessoria

A SEMED através das Escolas da Rede de Ensino Municipal realizou uma programação especial para o Dia das Crianças em Epitaciolândia, durante toda a semana as escolas desenvolveram atividades com passeios, piqueniques, banhos de piscina, gincanas, contação de histórias, cinema dentre outras brincadeiras para comemorar a Semana da Criança.

Teve de tudo um pouco, a criatividade dos gestores e energia de cada criança tornou a semana maravilhosa, onde todos puderam brincar e aproveitar ao Maximo as atividades, contagiando a todos com a graça e a beleza que só encontramos no olhar puro e doce de cada criança.

E para fechar com chave de ouro a semana a elas dedicada a Secretaria de Cidadania e Ação Social realizou uma tarde de Lazer com as crianças atendidas pelo CRAS no bairro José Hassem, com muito bolo, refrigerantes, doces pipocas e muitas brincadeiras, e, para acalmar o calor, o pessoal do

Corpo de Bombeiros deu um banho na criançada.

O Prefeito Tião Flores e o vice Raimundão parabenizam e agradecem a todos os Gestores, Professores e Servidores que se dedicaram para proporcionar momentos inesquecíveis a todas as crianças epitaciolandenses.

