Epitaciolândia tem recursos de R$ 3,4 milhões já empenhados para obras e ações

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, conseguiu empenhar um total de R$ 3,4 milhões provenientes de emendas parlamentares para obras e ações da prefeitura a serem executadas esse ano. O montante foi possível devido à situação de plena adimplência da prefeitura, o que permite a realização de convênios e o recebimento de recursos. O trabalho da prefeitura é reconhecido também pela bancada federal que se esforça para empenhar as emendas que ajudarão o município.

Entre as ações empenhadas destacam-se ações do Plano Nacional de Saúde, de aquisição de equipamentos, de implementos agrícolas, tratores, construção de ruas e calçadas, ampliação de escolas e infraestrutura urbana. Todos os senadores e deputados federais acreanos, independente de partido ou posição política destinaram recursos para Epitaciolândia, a maioria já empenhados. Algumas verbas, entretanto, continuam contingenciadas pelo governo federal, no valor de R$ 1,3 milhão.

Agradecendo o apoio da bancada acreana, o prefeito já executa as ações previstas e vai realizar ainda mais na medida da liberação efetiva dos recursos. Confira abaixo as emendas liberadas por cada parlamentar, a destinação e o montante para a prefeitura de Epitaciolândia.

Fonte: Atribuna

