Epitaciolândia tem Semana de Formação com educadores da zona Urbana e Rural

Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da secretaria Municipal de Educação realizou na quinta-feira (14) na Escola Bela Flor, a última de quatro formações continuada em Língua Portuguesa e Matemática com a participação dos professores que ministram aulas no 5° ano, Coordenadores pedagógicos e de ensino. Essas Formações tiveram inicio no mês de Março. “O objetivo é que obtenham êxito na realização das avaliações e os nossos professores juntamente com os coordenadores pedagógicos estão todos empenhados nessa missão”. Ressaltou o Secretário de educação Cleomar Portela Eduino.

Hoje (15) é o segundo dia de Formação com professores da Zona Rural na Escola José Hassem Hall Filho, com o objetivo de está apoiando, dando suporte aos professores que estão nas Comunidades Rurais alfabetizando e letrando os alunos. Neste Sábado (16) encerra a Capacitação.

O Secretário Cleomar falou da atividade: ‘”Essa Formação com Professores da Zona Rural é para reforçar a metodologia do Letramento, pois temos escolas que ainda tem Professores com Salas Multisseriadas e a Equipe Pedagógica vem dando apoio ás esses professores, assim como também os Professores do 5° Ano que estão participando da Formação com foco nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática”.

Nos dias 18,19,20,21 e 22 de Setembro acontecerá a Formação dos Profissionais da Educação Infantil no CEDUP em Brasiléia.

Vale ressaltar que a prefeitura municipal na pessoa do prefeito Tião Flores não tem medido esforços para que essas formações aconteçam, sejam na capital com os Assessores técnicos da SEE, sejam aqui direto com os nossos professores.

Comentários