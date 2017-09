Equipamento queima após queda de energia e impressões de carteiras de visitante do Iapen ficam suspensas

“É um absurdo, eles não disponibilizam de nenhuma outra forma para que eu possa visitar meu irmão”, disse a denunciante

THALIS GUTIERRES

Na manhã desta quinta-feira (28) um denunciante procurou a equipe de reportagem da ContilNet para alertar sobre uma situação que tem causado transtorno às famílias dos reeducandos que cumprem pena nos presídios do Estado.

Para realizar visitas, os familiares necessitam requisitar uma carteira específica para obter o acesso ao interior dos presídios nos dias designados ao encontro com familiares.

O problema é que ao procurar a Organização de Centrais de Atendimento (OCA) e se dirigir à ilha do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) foi informado de que não poderia obter a carteira, já que o equipamento destinado à confecção do material teria queimado após uma queda de energia e ainda aguardava por reparos.

“É um absurdo, eles não disponibilizam de nenhuma outra forma para que eu possa visitar meu irmão, o único documento aceito é a carteira emitida pelo Iapen e com a máquina quebrada ficamos prejudicados”, reclamou.

Em contato com a assessoria do Iapen, a autarquia informou que realmente a máquina ainda está sob os cuidados de técnicos que tentam repará-la o mais rápido possível para voltar a disponibilizar o serviço à comunidade acreana. O prazo dado pelo instituto é de que até esta sexta-feira (29) o serviço deva ser normalizado.

