Equipe da SEMCIAS participa de Palestra de levantamento situacional e apoio técnico

Da Assessoria

A Equipe da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social participou de Palestras com intuito de ser realizado um levantamento situacional e receberem apoio técnico para fortalecimento da Política de Assistência Social.

A atividade foi coordenada pela Secretaria de Estado de desenvolvimento Social nos dias 11,12 e 13 de Julho no CRAS. A Secretaria da SEMCIAS Ana Paula Alencar falou da importância desse levantamento: “Na Verdade é importante que aconteça esse nivelamento da situação atual do município de Epitaciolândia, porque dentro desses debates é que acontece a troca de vivencias das situações que o CRAS e o CREAS encontram no dia-a-dia e como nossa Equipe deve agir diante disso, por isso que participaram assistentes sociais, psicólogos, orientadores e educadores sociais e a Equipe do Bolsa Família, tudo isso no objetivo de melhorarmos cada vez mais o serviço que é oferecido aos nossos munícipes”.

