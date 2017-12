Escola Bela Flor em Epitaciolândia realiza formatura para alunos finalistas do ensino fundamental

Alexandre Lima

A Escola de Ensino Fundamental Bela Flor, administrada pelo município de Epitaciolândia, realizou uma belíssima cerimonia de formatura dos alunos que cursaram o último ano da 5ª série, onde contaram com a presença do Secretário Municipal de Educação Cleomar Portela Eduino, do ex-prefeito José Ronaldo e da atual gestão da escola.

Com a bênção do pastor Presidente da Igreja Assembleia de Deus (local onde foi realizado a formatura), Pastor Lázaro Humberto Lemes, cerca de 100 alunos fizeram o juramento e receberam seus diplomas, na companhia de seus pais, familiares e convidados para o evento.

Em nome do prefeito Tião Flores, o secretário Cleomar Portela parabenizou os alunos que irão passar para uma nova fase em suas vidas. A partir de 2018, estes agora estarão ingressando no ensino secundário ministrado a adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos.

O Ensino Médio é a etapa que completa a Educação Básica e tem duração de três anos. Esse nível objetiva a formação para o pleno exercício da cidadania e o preparo escolar necessário para a aprovação nos principais exames, etapa decisiva da carreira estudantil.

“Quero desejar boa sorte aos alunos que cumpriram essa fase em suas vidas, mas, que nunca deixem de respeitar seus pais e mestres. A educação é fundamental em suas vidas e devemos leva-las para o mundo. Obrigado aos pais e familiares por terem ficado conosco nestes anos”, finalizou o secretário.

