Escola Getúlio Vargas realiza festival de quadrilha na praça Ugo Poli

A Escola Estadual Getúlio Vargas, da cidade de Brasiléia, realizou neste final de semana na praça Ugo Poli, sua tradicional festa junina com participação de sua quadrilha infantil. No evento, foram apresentados as rainhas, reis e princesas para felicidade dos pais e organizadores.

Muito brilho e animação foram o ponto principal do evento, onde teve ainda, apresentações de grupos de dança folclórica, entre outras atrações. Esses eventos são realizados pelas escolas municipais e estaduais todos os anos, onde tem como principal objetivo, estimular a divulgação das festividades juninas.

Segundo a professora Gislene Salvatierra; “A cultura deve ser uma tradição entre os jovens e crianças nas escolas, devemos manter nossa cultura e apoio essas iniciativas”, destacou a educadora.

Em tempo, esses eventos vem sendo resgatados e realizados na praça Ugo Poli, com participação de moradores e gerando renda com venda de artesanatos e comidas típicas, trazendo mais atividades aos munícipes.

