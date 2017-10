Escola rural Luiz Gonzaga realiza gincana cultural para alunos no Dia da Criança

Da Assessoria LGR

Foi realizado na manhã do dia 12 de outubro de 2017, pela Equipe Gestora da Escola Estadual Rural Luiz Gonzaga da Rocha, em parceria com seu quadro de professores, servidores e alunos, além do Núcleo de Educação de Epitaciolândia e Conselho Municipal de Educação de Epitaciolândia, a 1ª Gincana Cultural, Esportiva e Solidária: “Resgatando a Cidadania com compromisso e Responsabilidade”. As turmas do 6º ao 9º ano da escola, orientadas pelos professores padrinhos e madrinhas de turmas, orientaram seus alunos e deram o suporte necessário para o desempenho das atividades do 1º dia da Gincana, que consistia na apresentação dos respectivos mascotes das equipes, grito de guerra, desfile ecológico e Quem sabe faz ao vivo.

Estiveram presente compondo a mesa julgadora do desfile: a Professora Maria Audilene da Silva Nascimento, Coordenadora de Ensino do Núcleo de Educação de Epitaciolândia, representando a Coordenadora do Núcleo, Professora Rosineide Lopes Rodrigues; Professor Antonio Aucélio Assis de Almeida, ex-gestor da Escola Luiz Gonzaga da Rocha; Luzinete Lima Silva, representando o Conselho Municipal de Educação de Epitaciolândia e a Professora Rosilene Brito Mourão, Coordenadora Pedagógica na Escola Estadual de Ensino Médio Belo Porvir, em Epitaciolândia.

A abertura do evento aconteceu às 9h com a declaração de abertura da 1ª Gincana Cultural, Esportiva e Solidária da Escola Luiz Gonzaga da Rocha, pelo seu Gestor, Professor Henrique Abreu, que agradeceu o envolvimento de todos os professores e alunos, destacando o qualificado trabalho desenvolvido pelo Coordenador de Ensino da Escola, Professor Gilvan Mourão, que é o coordenador do evento.

O desfile de moda ecológica, reciclável ou reciclada, foi o ponto alto do 1º dia da gincana. As equipes apresentaram seus trajes, todos de material que foi reaproveitado, resultando em belíssimos modelos cheios de criatividades.

Após o desfile, foi servido um delicio lanche aos presentes, sendo servido um prato apreciado pelos alunos que é o “marral” acompanhado de refrigerantes.

Encerrando as atividades do dia, as equipes apresentaram a tarefa “Quem sabe, faz ao vivo”, onde apresentações inspirativas e reflexivas através da música e do teatro, levaram o público presente ao delírio.

A gincana vai até o final do mês de outubro, com desenvolvimento de múltiplas tarefas, como a arrecadação de alimentos não perecíveis e roupas que serão distribuídas às pessoas carentes na comunidade onde a escola está inserida.

No próximo sábado, dia 14 de outubro a gincana fará suas atividades esportivas e recreativas.

