Escola Sebastião Brandão realiza Culminância do Projeto de Leitura e Escrita

A Escola Sebastião Brandão do Nascimento realizou nesta semana, a Culminância do Projeto de Leitura e Escrita, resgatando o Prazer de ler, com o Tema: Gêneros Textuais.

Os alunos apresentaram peça teatral, poemas, músicas e a criatividade da Equipe de Professores e alunos foram apreciadas pelos pais presentes na atividade.

A Diretora prof° Lenilde Calixto disse “que o projeto é de grande relevância, pois a leitura e a escrita é muito importante e ressaltou que a Escola tem um ensino de qualidade e vem desenvolvendo as propostas pedagógicas exercendo da melhor forma possível”.

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino salientou “que a proposta pedagógica que a Coordenação de Ensino Infantil vem realizando com as Escolas nas formações, vêm sendo executados de uma maneira criativa e surpreendente e isso é importante, porque gêneros textuais é uma habilidade fundamental para toda a vida dentro e fora da escola e esse resgate do prazer pela leitura é essencial á nossas crianças”.

