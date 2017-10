Escolas do município de Brasileia participam do Prova Brasil

Segundo a secretária municipal de educação, Ramiege Rodrigues, atualmente o IDEB do município de Brasileia é de 5.2 pontos

ASCOM

Está sendo realizado em todo o país as avaliações do Prova Brasil, que são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) e tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos.

A Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria Municipal de Educação, está desde o início do ano realizando capacitações e simulados tanto para os professores quanto para os alunos que irão realizar as provas nesta quarta-feira, 25 de outubro. As provas são realizadas a cada dois anos, e apresenta o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de cada escola, município e estado.

Segundo a secretária municipal de educação, Ramiege Rodrigues, atualmente o IDEB do município de Brasileia é de 5.2 pontos. “A nossa expectativa é que após as avaliações desse ano possamos subir a pontuação para 6. Irão participar das avaliações turmas do 5° e 9° ano do ensino fundamental e as turmas do 3° ano do ensino médio, totalizando a participação de 6 escolas do ensino fundamental, 3 área urbana e 3 área rural, e 5 escolas estaduais presente no município, a exemplo das escola Kairala José Kairala (KJK)”, informou Ramiege Rodrigues.

Nos testes aplicados no quinto e nono ano do ensino fundamental, os estudantes respondem a itens (questões) de língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática, com foco na resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho.

Professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de trabalho.

A gestora Francisca Oliveira, da escola Élson Dias Dantas, falou da importância da realização do Prova Brasil. “É um momento importante para nós professores, pois a avaliação do Prova Brasil vai nos dar uma média para nossa escola. E a SEME realizando essas capacitações nos motiva para dar continuidade no nosso trabalho”, relatou Francisca.

As provas são realizadas em todo o país e iniciaram no dia 23 de outubro encerrando no dia 3 de novembro. A prefeita destacou a importância de cuidar dos nossos alunos e melhorar o IDEB do município.

“Passamos o ano inteiro trabalhando para que pudéssemos melhorar a qualidade do nosso ensino em Brasileia, tendo como referência a escola estadual Getúlio Vargas que possui o maior IDEB do nosso município, e porque não uma escola municipal possa alcançar essa meta. E esse é o momento em que o poder público precisa investir ainda mais na educação, cuidando do nosso presente, cuidando dos nossos alunos, para que possamos ter um futuro ainda melhor”, destacou Fernanda Hassem.

Comentários