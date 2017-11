Escolas Municipais realizam atividades na Semana da Consciência Negra

Da Assessoria

O Dia da Consciência Negra (20 de Novembro) inspirou diversas atividades nas Unidades escolares da rede municipal de Ensino. Música, teatro, Cinemão, dança e trabalhos literários fizeram parte das produções dos alunos, que estão abordando a história afro-brasileira, com o objetivo de discutir a cultura negra no Brasil.

A Secretaria Municipal de Educação vem realizando Planejamentos, Formações sobre a importância dessas datas para o calendário escolar, “a Semana da Consciência Negra, por exemplo, é um ótimo momento para discutirmos os assuntos como racismo e a força do negro na nossa sociedade e fico satisfeito em saber que as Escolas vêm se esforçando e surpreendendo a todos com a criatividade na realização das atividades e todas estão de Parabéns”, destacou o Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino.

As Atividades que se destacaram recentemente também foi o Dia das Crianças e Projetos de leitura e Escrita.

Comentários