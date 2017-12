Escolas Pequeno Príncipe e Maria da Conceição realizam festa de formatura do Ensino infantil e Epitaciolândia

As escolas da Rede de Ensino Infantil de Epitaciolândia realizaram festa de formatura nos dias 14 e 15 de dezembro, as cerimônias foram realizadas no Buffet Art Eventos e contou com a participação de pais, professores, servidores e autoridades locais.

O Prefeito Tião Flores acompanhado do Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino, vem cumprindo extensa agenda em formaturas e confraternizações de funcionários da educação. Na última quinta-feira (14) participou da Formatura dos alunos da Escola Infantil Pequeno Príncipe e no dia 15 da formatura da Creche Maria da Conceição de Oliveira.

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino, destacou o “empenho das equipes das escolas nas realizações das formaturas, isso será levado por toda a vida dos alunos, esse primeiro momento de sair do Ensino Infantil e dar mais um passo na vida escolar, isso significa vitória para a familia, a escola e para os pequeninos”.

“O Prefeito Tião Flores parabenizou os Gestores e equipe pela realização dos eventos.” Estou satisfeito com tanta criatividade em cada detalhe das festas e que a Educação no município teve muitos avanços com o trabalho do Secretário de Educação e a toda a equipe da Semed, porém, as expectativas é que no próximo ano muitas conquistas possam chegar até as escolas.” Flores agradeceu ainda todos os funcionários e gestores escolares por prestar um excelente serviço a nossa população, ao tempo que desejou um feliz natal e um próspero ano novo a todos os presentes.

