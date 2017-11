Escolas urbanas de Brasiléia encerram projeto Menina Bonita do Laço de Fita

A equipe da Secretaria Municipal de Educação tem realizado nas escolas de ensino fundamental, Ruy Lino, Élson Dias Dantas e Socorro Frota, o Projeto Menina Bonita do Laço de Fita que teve seu encerramento nesta quarta-feira, 22, no Centro Cultural.

O Projeto trabalhou o mês da Consciência Negra, mostrando aos alunos a pluralidade cultural através de histórias, rodas de conversas, canções e peças teatrais, aos alunos de 1º ao 2º ano, atendendo as escolas urbanas e rurais de nosso município, para que esses alunos entendam a importância da conscientização negra de forma dinâmica e especial.

A gestora da escola Ruy Lino, Alessandra Furtado, falou da importância da realização do projeto.

“É uma satisfação muito grande acompanhar esse trabalho realizado nas escolas, pelas coordenadoras do ensino fundamental, estimulando a nossa reflexão e envolvendo as crianças em atividades importantíssimas, sobre a consciência negra, que faz parte do dia- a- dia de cada um. A escola está desenvolvendo esse projeto há um bom tempo e iremos realizar nosso encerramento também, pois, vemos o quanto é gratificante esse projeto”, disse Alessandra.

A Secretária, Ramiege Rodrigues, explicou sobre a idealização do projeto.

“O projeto realizado faz alusão ao dia da consciência negra, idealizado pelas coordenadoras Vânia e Kelly que estão acompanhando de perto, essa sequência didática trabalhada nas escolas, através desse conto Menina Bonita do Laço de Fita, que nos faz refletir sobre os fatos históricos que marcaram a comunidade negra, não só no Brasil mais em todo o mundo”, falou Ramiege.

A coordenadora de ensino, Kelly Guedes, detalhou um pouco do que foi proposto no projeto.

“O projeto sobre a Menina Bonita do Laço de Fita, que tem trabalhado a pluralidade cultural do nosso Brasil está sendo desenvolvido nas escolas de 1º e 2º ano, encerrando hoje no centro cultural com todos os alunos, para que eles socializem e apresentem os trabalhos que realizaram para os outros colegas”, finalizou.

Comentários