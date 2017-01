Especialista em assalto e foragido, ‘Toim’ é preso durante operação conjunta entre PRF e Polícia Civil

Alexandre Lima

Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil prenderam integrante de facção criminosa foragido da Justiça Acreana na madrugada deste sábado, dia 7, na BR 317 nas proximidade do município de Xapuri.

Por volta das duas horas da madrugada, Policiais Rodoviários montaram uma barreira na BR, foi quando um veículo ocupado por quatro pessoas furaram a em alta velocidade. Momento esse em que começou perseguição e logo à frente um dos passageiros saiu do veículo correndo rumo a vegetação nas margens da BR.

Foi quando os PRF’s solicitaram um apoio à Polícia Civil e contaram com investigador civil Eurico Feitosa e sua equipe que conhecem a região para realizarem uma busca no local com objetivo de localizar e identificar o suspeito.

Depois de várias horas de busca conseguiram localizar o suspeito, sendo identificado a pessoa de António Lopes da Silva, conhecido por ‘Toim’, que residente na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

Através de um levantamento, os agentes descobriram que Toim era considerado foragido da justiça, especialista em assaltos de grande porte e integrante de facção criminosa. O mesmo foi conduzido à delegacia de Policia Civil do município de Xapuri, onde foi apresentado ao delegado Cristiano Bastos, para tomar as devidas providência de praxe.

Segundo o agente Eurico Feitosa, relatou ainda que o trabalho da Polícia Civil de Xapuri com relação a captura do foragido de António Lopes da Silva, o Toim, tem haver com a ‘Operação Cidade Segura’, com apoio do posto da Polícia Rodoviária Federal na BR 317.

