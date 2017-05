Esquenta elege Pâmyla Farias como Musa do Carnavassis 2017

Na noite do Sábado (06), o produtor de eventos Nino Gomes realizou uma festa de Esquenta ao Carnavassis, com um concurso para escolha da nova Musa do Carnavassis 2017.

A disputa ocorreu entre as candidatas Natalany, Tífany, Pamyla e Estefane. Aonde Pamyla Farias levou o títlulo de Musa Carnavassis 2017 e Tifany o título de Garota Simpatia 2017.

Vale destacar que a tradicional festividade do município, o Carnavassis acontecerá nos dias 12 e 13 de Maio (Neste final de semana) e contará com as apresentações musicais do Trio Furacão, cantor Ferdiney Ryos, Alex Barbary e Álamo Kário. Nos intervalos das apresentações dos artistas, quem garantirá o som será o DJ Black Junior.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Comentários