Está sendo realizado em Brasiléia o recadastramento biométrico

A tecnologia de biometria vem sendo inserida no estado do Acre desde o ano de 2014, onde município por município a tecnologia vem sendo implantada, facilitando não só o acesso ao voto por parte dos eleitores, mas garante também a segurança do processo eleitoral.

O recadastramento biométrico acontece agora nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia no Cartório Eleitoral de Brasiléia, situado na Av. Rui Lino, centro. O eleitor tem que se dirigir ao cartório levando documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado. Para exercerem o direito ao voto, os eleitores são obrigados a fazer o recadastramento biométrico.

“O recadastramento está acontecendo desde o inicio do ano, mas a campanha será de outubro a novembro. Estamos o dia todo no cartório, das 08:00 às 17:00, sem intervalo para almoço, para conseguirmos realizar todo o recadastramento das duas cidades”, ressaltou Vinicius Brito, chefe do cartório da 6ª Zona Eleitoral.

