Estado do Acre dá início a agenda do Plano de Ação sobre Retirada da Vacina de Febre Aftosa; saiba mais

Será realizado no final da tarde desta sexta-feira, 20, o encontro preparatório para a reunião de definição do cronograma de Retirada de Aftosa do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) Acre/Rondônia. O evento é voltado aos pecuaristas.

Na ocasião, Décio Coutinho, consultor em Defesa Agropecuária da Confederação da Agricultura, Pecuária do Brasil (CNA) ministrará palestra sobre o Plano de Ação da Vacina contra a Febre Aftosa, irá expor um panorama nacional da aftosa e, fará uma explanação sobre a importância do plano de ação.

Na próxima semana, um encontro semelhante será realizado com pecuaristas de Rondônia, em Porto Velho. Esse é um preparatório para o Estado retirar a vacina contra a doença em 2019, tendo em vista que O Acre é considerado zona livre da febre aftosa há 17 anos e reconhecido, nesta condição, internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde Animal há 12 anos.

O status de área livre da aftosa sem vacinação vai assegurar ao estado novos mercados, dentro e fora do Brasil.