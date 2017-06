“Estão buscando conhecimento, não apenas o certificado”, diz professor da Caravana do Desenvolvimento

Profissionais responsáveis por ministrar as capacitações do programa da FIEAC, em Brasileia, exaltam empenho dos alunos e a importância dos cursos gratuitos ofertados à população

Assim como os alunos, os professores também estão entusiasmados com os resultados que estão sendo obtidos pela Caravana do Desenvolvimento, em Brasileia. Fruto de uma parceria entre Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), prefeitura municipal e governo do Estado, a iniciativa oferta, desde o dia 22 do mês passado, diversos cursos gratuitos à população das cidades que fazem fronteira com a Bolívia.

O professor Samuel Araújo, que ministrou aulas de informática nos turnos da manhã, tarde e noite, capacitando mais de 35 alunos, elogiou a dedicação dos participantes que se inscreveram nos cursos da Caravana do Desenvolvimento. Segundo ele, muitos alunos deixaram de participar de um número maior de cursos por falta de tempo.

“Alguns alunos nos diziam que começavam um curso, gostavam, e já queriam iniciar outros. E dá para perceber claramente que são pessoas que realmente estão buscando o conhecimento, não apenas o certificado. São jovens, adultos e cidadãos da terceira idade procurando se reciclar, se preparar para um concurso público e até mesmo se qualificando para avançar no próprio negócio”, ressaltou Araújo.

O professor também enalteceu a importância da Caravana do Desenvolvimento, que, segundo ele, beneficia e proporciona resultados positivos à toda sociedade. “Esperamos e torcemos que essa iniciativa, de levar capacitações gratuitas para uma população que de fato necessita, sirva de exemplo e modelo para outras instituições, pois o ganho é de todos”, acrescentou.

Já Rosineide Dias Cretaro, que ministrou os cursos de pães e massas, confeitaria e também bombons e trufas para mais de 60 alunos, afirmou que é muito gratificante ter participado da Caravana, em Brasileia. “Os alunos se mostraram muito esforçados, valorizaram mesmo essa grande oportunidade. Houve participante, por exemplo, que nos contou que adquiriu no curso conhecimento que não aprendeu em anos trabalhando em panificadoras. Isso nos enche de alegria”, pontuou Rosineide.

O professor de mecânica automotiva Lucas Braga de Souza, que é do quadro de funcionários do SENAI/AC desde 2010, participou em Brasileia de sua segunda Caravana do Desenvolvimento. Ele revela que é ex-aluno do SENAI e inclusive já participou da Olimpíada do Conhecimento.

“Acredito que muitos alunos terão êxito após essa capacitação. Tivemos muitos participantes que atuavam na área de mecânica, no entanto, aprenderam o ofício por conta própria e não tinham o conhecimento teórico. Todos bem interessados, participaram ativamente das aulas e colherão frutos positivos em breve. O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre e os parceiros da Caravana realizam um trabalho de excelência”, enfatizou o professor.

Curso restaura pintura da Praça Hugo Poli

Outro curso que rendeu resultados primorosos foi o de pintura. Sob responsabilidade do professor Alexandre Janngles, a capacitação atendeu cerca de 40 alunos, que, durante o aprendizado, trabalharam na restauração da Praça Hugo Poli, no centro de Brasileia, espaço onde foi realizada toda a programação da Caravana do Desenvolvimento.

“A praça estava deteriorada e a população praticamente nem frequentava mais. Agora, após as pinturas especiais com toque de brilho que os alunos fizeram, a população voltou a lotar o espaço. Ou seja, o curso não beneficiou apenas os alunos, mas toda a cidade”, comemorou Janngles.

Segundo o professor, dos participantes da capacitação, quatro já atuavam na área e o restante do grupo era formado por iniciantes. “Esse curso mudou a vida de muitos deles. Vários alunos já me falaram que começaram a pegar serviços e estão completamente empolgados. Eles aprenderam técnicas que outros pintores da cidade nem sequer conhecem e, com isso, já ficarão à frente dos demais no mercado de trabalho”, concluiu.

Sobre a Caravana do Desenvolvimento em Brasileia – A Caravana do Desenvolvimento teve início em Brasileia no dia 22 do último mês com a expectativa de realizar mais de 1,3 mil atendimentos com diversos cursos que oferecidos pelo SESI, SENAI e IEL. As unidades móveis das instituições ficarão à disposição da população do município até esta sexta-feira, 16, visando auxiliar na preparação para o mercado de trabalho e atender a uma demanda carente de mão-de-obra no interior do Estado. A formatura, com a entrega de certificados, será realizada neste sábado, 17, às 18h30, no Instituto Odilon Pratagi.

