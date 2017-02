Estudante acreano que estava desaparecido no Rio de Janeiro desde o último sábado é encontrado morto

A mãe da vítima, Hozana Amorim, havia chegado no Rio Janeiro no domingo, às 11h, em busca de notícias do filho

WANIA PINHEIRO

O estudante acreano Wanderson Amorim do Nascimento, de 21 anos, que estava desaparecido desde a madrugada do último sábado (18) foi encontrado morto no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (20).

O pai de Wanderson, João Batista, de 44 anos, disse à ContilNet que o corpo do filho foi encontrado do outro lado da cidade bem distante de Niterói, onde ele morava.

“A polícia fez um rastreamento e conseguiu localizar o corpo do meu filho, que foi reconhecido por um amigo”, disse João.

A mãe da vítima, Hozana Amorim, havia chegado ao Rio Janeiro no domingo, às 11h, em busca de notícias do filho, que estudava e trabalhava no Rio há três anos.

“Meu filho era um menino muito bom e responsável, não sabemos direito ainda o que aconteceu. Seu corpo ainda nem foi liberado. As coisas que são determinadas por Deus ninguém muda”, disse o pai de Wanderson.

O corpo do jovem deverá ser sepultado em Rio Branco.

