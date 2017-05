Estudante baleado dentro de escola no Acre morre na UTI do hospital de Rio Branco

O estudante Samuel Nascimento, 15 anos, que foi baleado com um tiro na cabeça dentro da sala de aula, na escola em que estudava, em Sena Madureira, município do interior do Acre, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 11 horas da manhã deste sábado (27). O fato ocorreu no início da tarde de terça-feira (23), e chocou a população de todo o estado.

Dois criminosos encapuzados, invadiram a Escola Estadual Raimundo Hermínio de Melo, e efetuaram um disparo contra a vítima. Samuel foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde foi submetido a uma cirurgia delicada.

Como o quadro de saúde do adolescente agravou-se, foi necessária a internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para desespero da família, o estudante acabou falecendo na manhã de hoje. A reportagem da Folha do Acre conversou rapidamente com a mãe da vítima, que relatou nunca ter imaginado que um dia estaria passando por isso. Agora a família se prepara para transladar o corpo de Samuel ao município, onde será velado e sepultado.

Naquele mesmo dia, uma equipe das policias Civil e Militar, se deslocaram de Rio Branco até aquela cidade e, conseguiram prender um homem identificado como Diones Alves, 21 anos, e um menor de 17 anos também foi apreendido. Com eles foram encontradas uma escopeta e o revólver que teria sido usado no crime. Segundo informou o secretário de segurança pública Emylson Farias, a dupla confessou a autoria do ataque criminoso.

Diones foi conduzido à Penitenciária Antônio Amaro Alves, onde permanece no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), aguardando julgamento por homicídio. Já o menor infrator, foi levado à Unidade Socioeducativa Purus.

