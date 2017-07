Estudante brasileiro ameaça professor e universidade Boliviana pode fechar turmas de Medicina

Caso o aluno que está por trás das ameaças não seja identificado, toda a turma de Medicina do quinto ano, ficará sem aula durante todo o ano de 2017

Os reitores e vice-reitores da Universidade Amazônica de Pando (UAP) realizaram nesta quarta-feira (5) uma paralisação na instituiççao após um estudante brasileiro realizar ameaças a um docente e a toda família da instituição.

Por meio do WhatsApp, o aluno que supostamente seria brasileiro, diz ao professor que ele deve renunciar ao cargo na universidade até a próxima segunda-feira (10), caso contrário o criminoso que faz a ameaça promete matar a esposa e o filho do docente. Para provar que fará o prometido, o suposto aluno dá o endereço do local de trabalho do professor, em uma tentativa de intimidá-lo.

Os motivos da ameaça ainda não foram revelados, mas após uma longa reunião realizada na noite da última terça-feira (4), ficou decidido pela paralisação de advertência durante 24 horas até que o aluno se apresente ou algum dos seus colegas revele o autor das ameaças.

Caso o aluno que está por trás das ameaças não seja identificado, toda a turma de Medicina do quinto ano, onde o professor leciona, ficará sem aula durante todo o ano de 2017. Além disso, a direção afirmou que toda a grade que já estudada desde o primeiro ano de curso será cancelada. As decisões foram publicadas por meio de documento assinado por diversos docentes, além de reitores.

A notícia reverberou nos jornais bolivianos e os alunos estão apreensivos pelas medidas que a direção prometeu tomar. À convite de todo o reitorado, os estudantes irão participar da reunião na noite desta quarta-feira (5), onde irão decidir o que fazer com o restantes das turmas.

