Estudante de 14 anos que estava sumida é encontrada morta a facadas em Cruzeiro do Sul

Jovem estava desaparecida desde a tarde de sábado (2). Corpo foi levado para o IML

O corpo da estudante Auine Lima, de 14 anos, foi encontrado na tarde deste domingo (3) no bairro Aeroporto Velho dentro de uma casa abandonada que está em construção, em Cruzeiro do Sul. A jovem estava desaparecida desde sábado (2), quando saiu da casa de uma tia na Avenida 25 de Agosto. De acordo com a polícia, a garota foi morta com seis facadas.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a família fazia campanha nas redes sociais para tentar localizar o paradeiro da adolescente.

Ainda abalada e entre lágrimas, a mãe da adolescente, Cirlândia Lima, de 32 anos, lembra que antes de sair de casa a filha pediu a benção. “Quero ver ela, abraçar. A última coisa que falei com minha filha foi lhe dar a benção. Ela pediu e eu respondi: ‘Deus te abençoe e tome cuidado da sua vida’”, relembra a mãe muito emocionada.

Antes de saber da morte da jovem, Cirlândia disse ao G1 que vivia momentos de terror sem saber do paradeiro da filha e que esperava que ela estivesse bem. “A gente passou a noite procurando. Assassinaram minha filha da pior forma possível. Ela não andava com celular e dinheiro muito menos. Quero saber quem fez isso com a minha filha”, desabafa.

O delegado plantonista Luis Tonini está acompanhando o caso disse que as investigações já começaram e que vai pedir exames para saber se a menina foi estuprada antes do crime.

“Ela foi encontrada nessa casa e provavelmente morta lá. Já estou no local e as investigações já começaram. Ela tem várias perfurações pelo corpo, mas apenas duas profundas, que provavelmente foram as que causaram a morte. Agora vamos esperar o resultado do médico legista que vai determinar se a menina foi amarrada, estuprada e outras informações importantes”, destacou.

