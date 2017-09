Evangélicos e católicos abrem a primeira noite da Agro Fest 2017

Aconteceu nesta quinta-feira, 31 de agosto, a abertura oficial da “1ª Agro Fest (Feira de Agro Negócios do Alto Acre e Região) de Epitaciolândia”. Estiveram presentes o Prefeito Tião Flores, acompanhado do seu vice Raimundão, Vereadores, Autoridades eclesiásticas, representantes do SEBRAE Sidia Gomes, do Governo do Estado Ronaldo Queiroz, diretor do IDAF e o Senador da república Sergio Petecão além de Secretários e Assessores.

Ao fazer uso da Palavra o Prefeito Tião flores falou da importância da realização da 1ª Agro Fest. “Estamos fazendo uma festa do tamanho de Epitaciolândia, estamos economizando o máximo possível mais sem tirar o brilho do evento”. Flores, aproveitou ainda para agradecer a todos que colaboraram para que essa festa pudesse ser realizada e principalmente o apoio do Governo do Estado do Acre além dos comerciantes e o SEBRAE.

Após o Prefeito declarar aberta as festividades o diácono Santino representando a Igreja Católica e o Pastor Gilvan, proferiram a benção oficial ao evento, logo após as Bandas das Igrejas Batista e Assembléia de Deus fizeram uma brilhante apresentação, o evento contou ainda com apresentações teatrais e o Show com o Pastor Celso Costa de rio Branco e encerrando a primeira noite a Banda Perfil e Mezak de Abreu comandou o palco da Agro Fest 2017.

Veja a programação de Sexta, Sábado e Domingo.

Calendário da festividade

01/09/2017 – 6ª FEIRA

AS 19.00 – ABERTURA DO RODEIO

AS 22.00 – BANDA MARCOS NERY

AS 01.30 – BANDA AREGAÇAÊ

02/092017 – SABADO

AS 8.00 – CAVALGADA

AS 10.00 – VAQUEJADA

AS 14.00 – JULGAMENTO GADO DE ELITE

AS 20.00 – CONTINUAÇAO DO RODEIO

AS 22.00 – ESCOLHAS DAS GOROTAS AGRO FEST

AS 23.00 – SHOW BANDA JUNIOR E CARLINHOS

AS 01.00 – SHOW NACIONAL JOAO NETO E CRISTIANO

03/09/2017-DOMINGO

AS 8.00 – CORRIDA DE CAVALO

AS 10.00 – VAQUEJADA

AS 19 .00 – FINAL DO RODEIO

AS 22.00 – SHOW BANDA THALES E BRUNO

AS 00.00 – SHOW BANDA SANDRA MELO

