Everaldo Gomes é multado por reincidência e descumprimento as normas do TCE

O ex-prefeito de Brasiléia, Everaldo Gomes (PMDB), foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) por não enviar informações contábeis ao órgão fiscalizador. Everaldo Gomes é reincidente e ao descumprir a determinação do Tribunal em outro processo foi punido com pagamento em dinheiro conforme informou o Diário Eletrônico de Contas publicado desta terça-feira (21).

O Acórdão N° 1008/2016 diz que os documentos são respectivos a dezembro do ano passado, mês em finalizou o mandato de prefeito daquela cidade. O processo foi julgado por membros da 2ª Câmara do TCE. A ele impuseram multa de R$ 3.570,00 reais. O ex-prefeito terá 30 dias para recolher o valor junto ao Tesouro do Acre.

Everaldo não tentou a reeleição. Na cidade, houveram duas chapas inscritas uma pelo PT e consecutivamente a PSDB. Fernanda Hassem levou a melhor e foi eleita prefeita. Manoel Frete ficou em segundo lugar.

Fonte: Folha do Acre

Comentários