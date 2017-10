Ex-assessor de Angelim que provocou devassa no Deracre diz que desvio de verbas federais para eleger Binho Marques foi ordem de Sibá, Nilson e Jorge

Por Hassem Neto - acjornal.com

Há nove anos, o então governador Jorge Viana, o então senador Sibá Machado (coordenador da campanha de Binho Marques) e o então deputado federal Nilson Mourão orquestraram um esquema para “tomar emprestado” do Incra cerca de 400 milhões para a gestão estadual, através do Deracre, com o objetivo “camuflado” de construir pontes e bueiros, contratar a topografia e melhorar ramais no Acre.Os recursos foram usados para a campanha do ex-secretário de Educação, Binho Marques, sucessor de Jorge.

Sibá e Mourão, à época componentes da Bancada Ruralista no Congresso Nacional, abriram um encontro que definiu o desvio de finalidade dos recursos, faltando meses para as eleições de 2006. A revelação, feita em áudio e vídeo, com exclusividade ao acjornal.com, é do ex-gerente de Ramais da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Sebastião de Souza Sena, empresário ligado á construção Civil e petista dissidente.

Foi ele quem protocolou a denúncia de desvio de recursos públicos federais junto ao então procurador da República no Acre, Fernando Piazenski, e que desencadeou a Operação Buracos, na manhã desta segunda-feira, quando 14 pessoas foram levadas coercitivamente para depor na Polícia Federal – incluindo o prefeito da capital, Marcus Alexandre e outros ex-diretores do Deracre. Leia a íntegra da entrevista e o vídeo gravados pelo jornalista Assem Neto. As gravações estão em poder da reportagem.

Encontro reservado

”O Fadell (Mário Jorge), secretário de Agricultura de Rio Branco à época, me destacou para uma reunião no Auditório do Incra, às nove horas da noite. O Fadell tinha compromisso na Ufac e não poderia comparecer. Eu fui. Ali foi decidido que os recursos federais que vieram para o Incra fazer infraestrutura em oito projetos de assentamento deveriam ser “emprestados” para o Deracre. Até hoje, esses projetos (Paraguaçu, em Assis Brasil, Santa Quitéria, em Brasiléia, Porto Luís I e II e o Liberdade, em terras de Manoel Urbano) estão em condições precárias. São esses que lembro. Até hoje só tem o picadão aberto pelos madeireiros e o investimento esperado nunca saiu. Até o crédito habitação foi desviado. Não foi feito ramal, ponte nem bueiro. O dinheiro foi usado para eleger o Binho Marques. Eu era o responsável pela pasta na Safra (Secretaria de Agricultura) “.

A denúncia

“Eles queriam que eu incluísse todos esses ramais e outros na prestação de contas, como se estivessem sido concluídos. Eu disse que não assinaria aquele documento de jeito nenhum. Acabei sendo demitido. Entreguei a denúncia ao Doutor Piazenski (procurador-chefe no Acre), que mandou para a Polícia Federal. O delegado da época não tinha concurso e a investigação não andou por que ele foi substituído por outro concursado mais recentemente. Esse delegado me achou e pediu que eu reapresentasse a denúncia. Ele me perguntou quais empresas estavam envolvidas. Eu disse que são várias. Até hoje, o Cesário (Braga Campelo, ex-dirigente do Deracre) bate nos peitos e diz que pode ser preso a qualquer momento, mas em 30 anos não gasta o que ele tem. Eu lembro que estavam em jogo R$ 384 milhões, mas tinha muito , muito, muito dinheiro para ser desviado. Inclusive o dinheiro da assistência técnica que chegou via Fetacre. Mas a Fetacre estava falida, na gestão da Sebastiana. O rombo era superior a R$ 3 milhões. Foi quando o governador chamou a gente e mandou o Henrique Afonso botasse uma emenda individual para tapar esse buraco”

Sibá

“O presidente do Incra, Cardoso, estava sabendo de tudo. A articulação toda foi feita pelo Sibá, que era senador, e pelo Nilson Mourão. O Sibá abriu a reunião dizendo que sem esses recursos as eleições estariam perdidas para o Márcio Bittar. E tem mais> o dinheiro do pacto agrário foi todo para esse fim. Naquela época eles faliram a Seater para eleger o Cartaxo (falecido). Ele morreu intrigado comigo por que e sempre dizia> é um absurdo. O órgão que mais muda de nome é o que deveria prestar assistência rural. O Incra está falido por causa disso. O Deracre está inadimplente por causa disso. Até agora esta é a única punição, mas eu acredito que vem mais por aí…”

O que vem por aí…

“O setor elétrico deu muito dinheiro para a campanha. Mas é muito dinheiro. A parte do Luz Para Todos, por exemplo. Tinha um kit para cada seringueiro, Só em Brasileia eram 900 famílias. O Marcus Alexandre era da antiga Seplands. Esses kit´s com quatro placas solares e três baterias para o produtor ter luz lá no meio do mato. Na saúde, nem se fala”.

Jorge

“O Jorge Viana sabia de tudo. Ele foi o mentor de tudo. ”Eram recursos de emendas parlamentares, individuais e de bancada. O movimento rural todo, em peso, disse amém. Da Fetacre, o órgão mãe que organiza os trabalhadores rurais, ao Conselho Nacional dos Seringueiros, passando pelos sindicatos rurais e muitos outros”

Nada pessoal

Eu só perdi meu emprego por não assinar a prestação de contas, pois eu sabia das irregularidades. E depois eu saí do PT. Ainda tinha a carteirinha de filiado. Pra prestar contas é preciso relatório fotográfico, entrevista com as comunidades e outras exigências legais. Eles não fizeram nada disso. Licitaram, mas não fizeram. Isso é comum nas prévias das eleições. Eles usam o dinheiro do ano em vigor para eleger seus candidatos e os serviços prometidos talvez eles fazem no ano seguinte. Esta é a prática. Eu digo isso por que estive lá dentro.

Panelinha

“Tem muitos empresários envolvidos. Meu Deus, tem muitos. E a minha empresa não participa, nunca participou. Eu nem tento disputar eleições. Tenho dinheiro pra receber desde 2001. Minha empresa não tem chance nenhuma. Eles são cruéis. O Nakamura tinha cinco empresas em nome de laranjas. Ele era gestor do Deracre e botava suas empresas para vencer as licitações. Você viu o G-7 como foi, né?. A maior parte do esquema é na compra de combustíveis. Na campanha do Jorge Viana, em 2002, a PF fechou os postos de combustíveis. O Cesário pegou os caminhões pipa do Deracre e encheu a piscina da casa dele. 30 mil litros de combustíveis dentro da piscina”

Suborno

“Eu já sabia que seria demitido. Aí eles me procuraram e me ofereceram uma caminhonete L-200 Sawana, avaliada em R$ 70 mil, mais quatro anos de aluguel durante quatro anos, no valor de R$ 4 mil por mês. Não aceitei. Me chamaram de abestado. O Manoel Lima (secretário municipal de Articulação) chegou pra mim e disse que eu não ia mudar uma coisa que acontece em todo canto (corrupção), pois eu era um grão de areia no deserto e eu precisava dar um conforto pra minha família. Eu não aceitei a caminhonete e fiz a denúncia. Hoje (segunda-feira, dia 30 de outubro) acordei e vi na imprensa que a minha denúncia foi aproveitada. Eu acho que vem muito mais por aí se tiver delação”

Mordaça

“Eu me sinto parcialmente realizado. Eu vim da Reserva Chico Mendes e minha família é toda da zona rural. Eles preferem comprar o movimento do que permitir que os sindicatos se organizem. Quando eu vejo esse povo amordaçando os agricultores eu não me calo. Eu fui da Fetacre e de outros sindicatos e sei o que estou falando. Nunca aceitei propina ou privilégio. Ou sou livre ou não sou nada”.

