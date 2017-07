Ex-deputado diz que petistas criticam Gladson, mas esquecem que Jorge Viana votou contra prisão de Delcídio

Por Gina Menezes

O ex-deputado estadual Luiz Calixto usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (6) para afirmar que os petistas não possuem bojo moral para criticar o senador Gladson Cameli (PP) por ter votado pelo arquivamento da denúncia contra o senador tucano Aécio Neves, no Conselho de Ética do Senado Federal.

Calixto relembrou que o senador Jorge Viana (PT) votou pela não cassação do ex-senador Delcídio de Amaral (PT), preso pela operação Lava Jato.

As críticas de Calixto vieram após uma onda de postagens nas redes sociais criticando Gladson Cameli, após o senador acreano ter votado ajudando Aécio a se livrar da cassação.

“Não restam dúvidas que, pelo que aprontou, o senador Aécio Neves deveria ser cassado. Todavia não dá pra ler sem rir petistas falando em ética e sem dizer em qual planeta eles estavam quando Jorge Viana votou contra a prisão do companheiro Delcídio do Amaral”, diz.

Calixto foi enfático ao criticar Jorge Viana e a suposta parcialidade do senador ao tentar livrar o correligionário da cassação que acabou se consolidando no plenário do Senado em maio de 2016.

“Onde estava escondida a indignação e a revolta dos petistas quando o senador Jorge Viana votou contra a prisão do senador petista Delcídio do Amaral?, questionou.

