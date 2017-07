Ex-presidiário preso por matar mulher a pauladas no Acre diz estar arrependido

Vítima era natural de Jarú, em Rondônia. Corpo encontra-se no IML de Rio Branco.

Por Marcos Dione

O ex-presidiário Nilton Silva da Costa, 31 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (25), ele é o principal suspeito de ter assassinado a dona de casa Carla Ferreira da Silva, 18 anos, que foi morta a pauladas na noite de ontem (24), na Rua Piauí, nas proximidades do antigo Centro Social do município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Na Delegacia de Polícia Civil daquela cidade, Costa teria afirmado que levou a mulher para casa e que após isso não se recordava de nada que aconteceu. A jovem foi brutalmente agredida a pauladas e foi encontrada morta nas primeiras horas de hoje. O pedaço de madeira usado no crime foi apreendido ainda com manchas de sangue da vítima.

“O que eu posso contar é que ontem fomos na praça, andamos por lá e fomos pra minha casa. Mas, o que aconteceu lá dentro de casa eu não me recordo. Estou arrependido”, disse o suspeito a um jornal local.

O homem já tinha passagens pelo sistema penitenciário por tráfico de drogas. Na residência dele foram encontradas papelotes de entorpecentes e uma garrafa de bebida alcoólica. Após ser ouvido pelo delegado, Costa deve ser conduzido ao presídio local, onde ficará a disposição da justiça.

