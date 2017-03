Ex-presidiários são baleados em dois bairros e dão entrada no PS em estado grave na Capital

O final da tarde desta segunda-feira (6) foi marcado pela violência na capital do estado do Acre, Rio Branco. Duas pessoas foram vítimas de tentativa de homicídio em pontos distintos da cidade.

O primeiro caso ocorreu por volta das 16 horas, na Rua Euclides da Cunha, localizada no bairro Esperança. Renato da Silva Lopes, 35 anos, foi alvejado com vários tiros em via pública. Renato havia saído da penitenciária Francisco de Oliveira Conde (FOC) há cerca de uma semana.

A outra tentativa de homicídio ocorreu pouco tempo depois na Rua Lourenço Leitão, no bairro Eldorado. O presidiário do regime semiaberto, identificado como Francisco Ferreira de Lima, 21 anos, caminhava com sua esposa rumo a um ponto de ônibus quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta, que efetuou vários disparos de arma de fogo em sua direção. Francisco foi atingido com cinco tiros, sendo um deles na cabeça, dois nas costas, um no braço direito e outro em uma das mãos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encaminharam as vítimas ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

De acordo com os socorristas do Samu, o estado de saúde dos homens é considerado gravíssimo. Guarnições da Polícia Militar estiveram nos locais dos crimes colhendo informações com populares e saíram em patrulhamento na tentativa de localizar algum suspeito, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso.

Fonte: afolhadoacre

