Enxame de abelhas ataca moradores e mata cão em Brasiléia

Alexandre Lima

Pelo menos quatro pessoas derem entrada no hospital de Brasiléia na manhã desta segunda-feira, dia 16, após serem atacadas por um enxame de abelhas no bairro Braúna. Joana Santana, de 70 anos, João Manoel L. Alves (42) e Ozemara Kelly Lima (18) foram atacados.

Segundo foi levantado com socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, que foram acionados para o local, um cão não resistiu e morreu após o ataque e outro foi encontrado dentro de uma casa passando mal.

Das pessoas que foram para o hospital, a anciã foi atacada levando cerca de 50 picadas pelo corpo, chegando a passar mal e ficar vomitando, juntamente com o João Manoel, que também teve que ser medicado juntamente com a jovem e ficaram em observação.

Segundo os Bombeiros, o trabalho de remoção das abelhas só poderá acontecer no período da noite. Foi passado por um morador no local, que ele estava roçando o quintal quando se aproximou de uma caixa onde estava as abelhas, que se alvoraçaram e começaram a atacar as pessoas.

Pedem ainda que os moradores próximos as abelhas, que não façam barulho, ou mexam no local, para que se acalmem e somente na noite, poderão retira-las com equipamentos apropriados.

Atualização:

Segundo foi passado pelos bombeiros, um cão morreu no local e dois foram levados para serem atendidos por médicos veterinários e que seriam da anciã que foi atacada pelas abelhas.

Os dois cães estão em observação e sendo medicados.

