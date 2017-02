Exemplo a seguir: Agências que descumprirem regras da fila serão fechadas pelo Procon

Jairo Carioca

A Câmara Municipal de Rio Branco, capital do Acre, deve votar na próxima semana alterações no projeto de lei 1.635 de 06 de março de 2007 que prevê punição para as agências bancárias que descumprirem os horários de atendimento aos usuários. “Elas poderão ser fechadas por 24 horas” disse na manhã de hoje (2) o presidente da Câmara, vereador Manuel Marcos (PRB).

Marcos presidiu uma Comissão Especial criada em 2013 e que teve trabalhos finalizados na legislatura passada. Segundo o vereador – que agora preside a Casa do Povo – o cerco contra os bancos deve se fechar e o Procon será o órgão fiscalizador da lei que prevê atendimento no mínimo em 30 minutos para clientes que entrarem na fila dos bancos em dias normais, e no máximo 45 minutos nos dias que antecedem e sucedem os feriados e pagamentos de servidores públicos.

A lei foi sancionada pelo ex-prefeito Raimundo Angelim. O debate envolve o sindicato dos bancários que é a favor da regulamentação que prevê a contratação de novos profissionais. As agências pagam atualmente uma multa de R$ 6 mil.

“Penso que o fechamento da agência por 24 horas vai pesar muito mais no bolso dos bancários, eles devem pensar duas vezes e contratar mais funcionários para atender as demandas” concluiu Marcos.

