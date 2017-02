Exército e Secretária Municipal de Saúde declaram guerra contra dengue em Epitaciolândia

A secretaria Municipal de Saúde de Epitaciolândia, em parceria com Exército Brasileiro realizou nesta quinta feira dia 23 de fevereiro, uma campanha de orientação e conscientização no combate ao Mosquito Aedes Aegypti vetor da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus.

Foram formados vários Agrupamentos, com militares do exército, Agentes de endemias e Técnicos da Saúde Municipal, para visitar todos os bairros onde existem grandes ocorrências de casos de Dengue, Foram distribuídos panfletos e feito orientações para moradores das formas corretas para eliminar os criadouros do mosquito vetor.

Segundo o Secretário Municipal de saúde Dr. Adauto Sampaio, essa iniciativa por parte do exército é muito louvável, temos que intensificar as ações, pois estamos vivendo o ponto alto do período invernoso e com isso facilita a proliferação do Aedes aegypti.

A prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos está realizando a operação limpeza, em todos os bairros a fim de facilitar as ações da Secretária de Saúde no combate a Dengue, Chikungunya e Zica Vírus.

Lembrando que essa guerra é de todos nós moradores de Epitaciolândia.

Comentários