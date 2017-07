Explosão de caixas eletrônicos do Val Querendo teve a participação de trio criminoso; Veja o vídeo

Fonte: ac24horas.com

A explosão dos dois caixas eletrônicos do Supermercado Val Querendo, na Estrada das Placas, na madrugada desta quarta-feira, 05, teve a participação de três criminosos. É o que mostra as câmeras de segurança instaladas no estabelecimento.

Informações dão conta que três explosões foram ouvidas por populares por volta das 3h no local

O delegado Ricardo Casas, que cuida do caso, informou que os bandidos invadiram o supermercado após quebrarem a janela de vidro do estabelecimento e instalaram os explosivos em dois caixas eletrônicos.

A pericia constatou que um dos caixas foi completamente violado e o dinheiro subtraído. Não informações sobre a quantidade furtada.

O delegado alerta a população para atentar ao recebimento de dinheiro com manchas de cor rosa. Os caixas tinham um equipamento de segurança que manchou as cédulas no momento da explosão.

“Nós queremos reforçar a população que se atentem a receber notas manchadas de rosa, pois, provavelmente se trata do dinheiro furtado dos caixas do supermercado. Isso facilitará a identificação para a Polícia Civil. Agora vamos analisar as imagens das câmeras de segurança e investigar se os suspeitos são daqui ou de fora do estado”, disse Ricardo Casas.