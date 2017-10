“Exportação de carne suína do Acre para o Peru será oficializa dia 8 de dezembro”, diz Gladson

O senador visitou no início deste mês os produtores de suínos e frangos

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, convidou o senador Gladson Cameli (PP-AC) para participar da reunião que ocorrerá no dia 08 de dezembro, em Brasília, com o ministro da Agricultura do Peru, do ato de liberação da exportação de carne suína do Acre para o Peru. Na oportunidade, serão feitas as trocas dos produtos a serem intercambiados entre os dois países.

A notícia foi dada nesse final de semana pelo ministro Blairo Maggi ao senador acreano. Desde que cumpriu agenda no Acre, em março deste ano, o ministro Blairo deixou o senador Gladson Cameli ainda mais confiante quanto ao crescimento da economia acreana quando garantiu ao parlamentar acreano que é possível fazer agronegócio, agricultura, pecuária e estender investimentos do estado para outros países além do Peru, como Colômbia, Bolívia e várias regiões da América do Sul.

Desde a liberação da exportação de carne suína, Cameli encampou outra luta que visa aquecer o setor agropecuário do Acre, que é a exportação de carne bovina para o Peru e a Bolívia. O prazo para habilitação de novas plantas de carne bovina estava suspenso pelo, mas no início de outubro, a Auditoria Fiscal Federal Agropecuária, do Ministério da Agricultura, oficializou o pedido de prorrogação de novos estabelecimentos.

Na última sexta-feira (27), Cameli visitou a planta frigorifica do Frisacre, em Rio Branco. O senador trabalha junto ao consulado peruano e o ministro Blairo Maggi, a extensão da visita da missão peruana aos frigoríficos de suínos no Acre, prevista para acontecer até final de novembro, também aos frigoríficos JBS e Frisacre, que já protocolaram pedido de habilitação junto ao Ministério de Agricultura e Pecuária (MAPA) do Acre.

“O Gladson é o parlamentar que tem trabalhado muito em Brasília para garantir a ampliação do nosso mercado para a fronteira, e nós queremos aqui agradecer publicamente o seu trabalho que é fundamental para a geração de emprego e renda no nosso setor”, disse Murilo Leite, da Frisacre.

O senador visitou no início deste mês os produtores de suínos e frangos organizados na cadeia produtiva da Indústria Dom Porquito, no município de Epitaciolândia, que serão beneficiados diretamente com a abertura do mercado andino.

Apoio ao homem do campo – No domingo (29), foi a vez dos produtores rurais do ramal Cimenteira, na região do Polo Agroflorestal de Capixaba, se reunirem com o progressista. Para os produtores rurais de Associação Modelo, ficou garantida a luta pela indicação de uma emenda parlamentar para aquisição de um caminhão para transporte de produtos.

Ao lado dos deputados estaduais Nelson Sales (PP) e Nicolau Junior (PP), o vereador Teio Tecinari (PP) e o prefeito José Augusto, Cameli prestigiou a inauguração de uma roda d’água com capacidade de enviar 12 mil litros de água por dia, atendendo famílias do assentamento.

“O nosso compromisso como senador é o de continuar ajudando o produtor rural a se fixar no campo, organizando a cadeia produtiva e aquecendo o mercado. A cidade não vive sem um homem do campo fortalecido. O ministro Blairo Maggi tem nos garantido o incentivo necessário para o fortalecimento de políticas públicas que possam promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio,” concluiu o senador.

