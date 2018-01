Exportações crescem 17% no Acre em 2017: Peru é o principal comprador

O Peru é o principal importador do Acre, segundo o governo federal. Isso difere de quase metade dos estados brasileiros que tem a China como principal destino das suas exportações, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Os chineses estão em segundo lugar, mas houve uma queda no volume comprado em 2017 quando comparado a 2016 na ordem de 20,67%.

E as notícias são boas para o Acre, que encerrou 2017 com 17% de aumento nas exportações depois de um ano negativo em 2016. Castanha, miúdos de bois, porcos e peixes, além madeira são os principais produtos da balança comercial acreana atualmente, provavelmente fruto do esforço do governo local em promover algumas atividades, como a suinocultura e psicultura.

O Mdic divulgou na semana que passouum mapa que mostra de forma clara o principal importador de cada uma das unidades da Federação. No geral, aChina é a principal parceira comercial do Brasil e compra principalmente soja (43% do valor), minério de ferro e concentrados (22%) e óleos brutos de petróleo (15%). Ela é a principal importadora de 12 estados, incluindo Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e a maior parte do centro do país.

Em seguida vem os Estados Unidos, maior importador de 6 estados: São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará, Amapá, Paraíba. Sua pauta de importação é mais diversificada, com destaque para aviões (8,1%), óleos brutos de petróleo (9%) e produtos semi-manufaturados de ferro ou aços (6,9%).

Fonte: Opinião