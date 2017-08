FAB apura causas da queda do avião pilotado pelo ex-senador boliviano Roger Pinto Molina em Luziânia

A história do político ficou conhecida em 2012, quando ele buscou asilo político alegando perseguição política do então presidente Evo Morales.

Roger Pinto refugiou-se na embaixada brasileira em La Paz no dia 28 de maio de 2012. Em 8 de junho do mesmo ano, o Brasil concedeu asilo ao senador. A decisão foi criticada pela Bolívia, que falou em “equívoco”.

Sem conseguir um salvo-conduto do governo boliviano, Roger Pinto viveu mais de um ano no edifício da embaixada brasileira em La Paz. Segundo uma das três filhas, Pinto estava em um espaço de 20 m², com cama, escrivaninha, TV, frigobar e mesa, sem banheiro próprio.