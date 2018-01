Facção Bonde dos 13 faz pichação para dizer que Centro de Juventude pertence à facção criminosa

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), espaço onde ficava a antiga Rodoviária de Rio Branco, no bairro Cidade Nova, foi completamente pichado pela facção criminosa Bonde dos 13. O crime aconteceu nas noites do último final semana, a cerca de 100 metros de um box do Polícia Militar, que fica no mesmo em endereço. O local também é vigiado por uma empresa de segurança privada.

A chamada Praça da Juventude tem num mesmo espaço locais para programas de ações culturais e esportivas, formação e qualificação para o mercado de trabalho, inclusão digital e social. “Isso é lamentável porque este espaço pertence à comunidade, que o utiliza com muita frequência”, comentou a secretária-adjunta de Juventude, Temyllis Lima da Silva, afirmando que a empresa responsável pela segurança irá recuperar os danos no prédio.

Inaugurada em junho de 2014, a obra revitalizou um espaço que, pela falta da presença do Estado, apresentava grande vulnerabilidade social. “Aqui tem o espaço da biblioteca, do esporte, da arte, que contempla o idoso, a criança e o jovem”, explicou a coordenadora, acrescentado que o Centro de juventude também abriga um cineteatro, um Telecentro e o Centro de Referência em Assistência Social.

acreemrevista

Comentários