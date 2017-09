Falta de dinheiro em agências bancárias mobiliza presidente da Câmara de Brasiléia que pede providências

Durante as festividades da comemoração da independência do Brasil, as pessoas que vieram aproveitar o feriadão prolongado na fronteira foram surpreendidas com a falta de dinheiro nos caixas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Quando as pessoas chegavam para efetuar o saque nas agências bancárias, recebiam a informação no visor do caixa eletrônico informando que o saque está indisponível, revoltando assim todos os usuários do sistema.

O problema da falta de dinheiro nas agências provocou revolta na população local, que por sua vez sentiu-se lesada e prejudicada pelos bancos. Ainda não sabemos o motivo da falta de dinheiro nas agências e caixas eletrônicos.

O presidente do poder legislativo de Brasiléia vereador Rogério Pontes foi ver de perto a situação dos bancos do Brasil e Caixa Econômica. Que nesta segunda-feira encaminhará documentos aos referidos bancos.

