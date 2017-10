Falta de internet continua a dar prejuízos no Acre

Alexandre Lima

A falta de comunicação por parte da internet ainda continua a dar prejuízos pelo estado do Acre. Desde o misterioso apagão ocorrido durante a abertura do encontro de governadores do Brasil na capital do Acre, que passou vergonha diante do que propala o governo de estado desenvolvido, os prejuízos ainda estão sendo levantados.

Diante da incompetência da empresa, vários serviços que dependem da internet, está a Comarca de Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri, que são interligados via intranet, tiveram que suspender os trabalhos durante esta terça-feira, dia 31.

Segundo um dos advogados, muitas audiências estão sendo adiadas devido sistema não operar 100%. Explicando que o sistema judiciário do Estado do Acre é totalmente informatizado e interligado.

O risco, é os processos serem acumulados em demasiado de perda de algumas provas e prescrição de alguns crimes, além da sociedade não vislumbrar o trabalho da Justiça em não atender.

Segundo foi levantado, durante o dia desta terça-feira, alguns advogados que se deslocaram até a fronteira, não puderam fazer as audiências devido o sistema estar fora do ar, lhes causando prejuízos tendo que adiar para outras dadas.

Comentários